Вартість дорожніх робіт у декількох селах на Житомирщині було завищено на ₴1,1 млн.

У кримінальному провадженні повідомлено про підозру сільській голові у вчиненні службової недбалості, тобто у неналежному виконанні своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством установлено, що службову недбалість посадовицею допущено під час проведення ремонтних робіт у декількох селах Житомирського району, які виконувалися з травня по липень 2018 року за бюджетні кошти на загальну суму 3 млн грн.

Зокрема, голова сільської ради, яка виступала замовником, не забезпечила здійснення технічного нагляду та перевірки щодо відповідності, якості та вартості виконаних будівельно-монтажних робіт проекту, вимогам держстандартів та будівельним нормам. Натомість підозрювана підписала і завірила надані підрядником звітні документи з неправдивими відомостями, а саме, завищеними обсягами та вартістю робіт.

За висновками експертів, унаслідок цього підряднику безпідставно перераховано 1,1 млн грн бюджетних коштів.

Наразі заявлено клопотання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Кримінальне правопорушення викрито за процесуального керівництва Коростишівської окружної прокуратури, Управлінням СБУ в області, Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України та відділом поліції №2 Житомирського райуправління поліції, яке проводить досудове розслідування.

Додатково: обвинувальний акт стосовно підрядника – директора приватного товариства, за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), наразі перебуває на розгляді у суді.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури