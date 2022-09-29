Вбив та розчленував сина – на Київщині розкрито резонансне вбивство та затримано підозрюваного

За процесуального керівництва прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури розкрито резонансний злочин – вбивство молодого хлопця, частини тіла якого були знайдені в різних територіальних громадах Бучанського району.

Встановлено, що в с. Білогородка в ніч з 24 на 25 вересня у приватному садовому будинку між батьком та сином на ґрунті довготривалих неприязних стосунків під час розпиття спиртних напоїв виник конфлікт. У ході сварки батько завдав ударів руками по голові сина, після чого останній не подавав ознак життя.

З метою приховування вчиненого злочину чоловік за допомогою кухонного ножа розчленував тіло потерпілого шляхом відсічення голови від тулуба. В подальшому, на власному автомобілі перемістив тулуб вбитого до лісопосадки на території Білогородської територіальної громади. Голову сина він сховав у чагарниках неподалік від житлового комплексу в с. Софіївська Борщагівка.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України в приміщенні гаража, в якому останній переховувався. Йому повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства (ст. 115 КК України). До суду подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділу Бучанського РУП ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура