Відстрочка від призову за $5000 – офтальмолога одеського медзакладу викрито на хабарництві

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури на корупції викрито лікарку-офтальмолога поліклініки ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України».

За даними слідства, медикиня обіцяла військовозобов’язаному за 5 000 доларів США хабаря скласти акт обстеження здоров’я з діагнозом, що дає право на отримання відстрочки від призову до лав Збройних Сил України.

Лікарку затримали у службовому кабінеті після передачі їй неправомірних коштів.

Наразі медпрацівниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 354 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури