Викрито 19-річного молодика, який збував наркотики у Харкові

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 19-річному харків’янину за фактами незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах, вчинених повторно (ч.ч. 3,2 ст. 307 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що молодик, який раніше вже притягався до відповідальності за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків, придбав через Telegram наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину PVP в особливо великих розмірах, щоб у подальшому збувати їх у різних районах Харкова.

Придбані психотропи і наркотики молодик зберігав у гаражі, розташованому по вул. Гвардійців Широнінців.

18 грудня правоохоронці провели обшук у приміщенні гаражу, у ході якого вилучили близько 90 згортків з канабісом, 30 пакунків з речовиною рослинного походження, а також понад 50 згортків та близько 50 пігулок з психотропною речовиною PVP.

Чоловік також показав місцезнаходження 12 схованок у Київському районі м. Харкова, де вже встиг розкласти наркотики і психотропи.

21 грудня ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають, проводяться відповідні експертизи.

Досудове розслідування проводять співробітники слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури