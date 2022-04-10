Водій намагався під виглядом секондхенду завезти в Україну новенькі мобілки та ноутбуки

Чергову незаконну партію дороговартістної техніки затримали інспектори управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Закарпатської митниці на кордоні з Угорщиною.

45-річний водій мікроавтобуса «Мерседес-Бенц Спрінтер», повертаючись з Італії, обрав для перетину кордону митний пост «Тиса». Заїхавши вчора пізно ввечері (09.04.22) у зону митного контролю, задекларував виключно вживані одяг та взуття, вагою 1000 кг. Усно заперечив про наявність товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

Під час митного контролю у посадових осіб Закарпатської митниці виникла підозра про наявність товарів, що підпадають під обмеження, та які завозяться на митну територію України для комерційних цілей.

Тож, досвідчені інспектори провели ретельний огляд транспортного засобу і виявили не задекларований новий товар, що знаходився у салоні серед особистих речей водія та пасажирів у трьох поліетиленових пакетах.

Серед виявленого товару – 6 одиниць техніки: мобільні телефон iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S22 Ultra, ноутбуки MacBook Pro 16 512 Gb. Очевидно, що загальна вартість цього товару значно перевищує встановлену митним законодавством суму – 500 євро, що не підлягає декларуванню та сплаті митних платежів на одну особу.

Перевізник не визнав товар своєю власністю, почав виправдовуватися, що посилки з нібито одягом йому передали у м.Чезена (Італія) для передачі у Вінницю.

Відтак, за цим фактом складено протокол про порушення митних правил, передбачене ст. 472 МК України. Незадекларований товар вилучено. Справу скерують до суду.

За скоєне жителю Черкащини загрожує штраф у розмірі вартості незадекларованої техніки та її конфіскація. Остаточну вартість техніки визначать експерти, але, за попередньою оцінкою, йдеться про 300 тис. грн, повідомили Закарпаття онлайн у пресслужбі Закарпатської митниці.