Водія, який ігнорував заборону суду і їздив пʼяним за кермом, увʼязнили на рік

Соснівський районний суд міста Черкаси визнав місцевого жителя винним у невиконанні рішення суду.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 16 листопада.

У 2020 році за водіння у стані спʼяніння чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності — оштрафували на 20 400 гривень і заборонили керувати транспортними засобами на 3 роки.

Але громадянин це рішення не виконував і його за кермом неодноразово затримувала поліція.

У серпні 2021-го його затримали за порушенні правил дорожнього руху. У червні 2022 року він керував автомобілем у стані наркотичного спʼяніння. У січні 2023-го знову був зупинений за порушення правил дорожнього руху

У судовому засіданні чоловік визнав вину і підтвердив, що не виконував заборону суду і продовжував водити машину.

Інспектор філії «Центру пробації» в Черкаській області пояснила, що громадянина у 2021 році за крадіжку засудили до 3 років умовно. Під час іспитового строку він систематично вчиняв адміністративні правопорушення, а саме поршував заборону на водіння авто. Однак Соснівський районний суд Черкаської області відмовився скасувати умовне покарання і направити обвинуваченого до місць позбавлення волі. Тому вважається, що цей випробувальний строк чоловік відбув.

За невиконання рішення суду громадянина засудили до 1 року увʼязнення. За законом, йому загрожував штраф або до 3 років тюрми.