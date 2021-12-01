Поліція Херсонщини розшукує підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину (фото)

Каховським районним відділом поліції за вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України розшукується Кіріленко Володимир Ігорович, 14.05.1997 р.н. мешканець м. Нова Каховка.

Прикмети: на вигляд 25 років, зріст близько 170-173 см, повної статури, обличчя кругле, волосся русе коротке.

Шановні громадяни! У разі отримання будь-якої інформації відносно розшукуваного, просимо негайно повідомити за телефонами: (05549)9-04-09, (095) 771-05-99, (095) 384-66-76, (095) 346-60-49 або «102».

Поліція Херсонської області