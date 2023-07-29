Вибухи у Шевченківському райсуді Києва: два нацгвардійці і три співробітники столичного СІЗО отримали підозри

Працівникам СІЗО інкримінують службову недбалість, а військовослужбовцям Нацгвардії – порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання.

П’ятеро осіб отримали підозри у справі вибуху в Шевченківському райсуді Києва.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Серед них – три співробітники ДУ “Київський слідчий ізолятор” та двоє військовослужбовців Національної гвардії України.

Працівникам СІЗО інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України), а військовослужбовцям Нацгвардії – порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання (ч. 3 ст. 418 КК України).

Слідство встановило, що підозрювані брали участь в етапуванні Ігоря Гуменюка, обвинувачуваного у скоєнні теракту під Верховною Радою у 2015 році, до приміщення Шевченківського районного суду м. Києва для участі у розгляді справи. Під час перебування арештанта в СІЗО та перевезенні його до суду відповідальні посадовці СІЗО та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі.

“В приміщенні суду арештант застосував вибухові засоби. Це спричинило його загибель, поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду. Встановлено, що підсудний тривалий час готувався до втечі з під варти. Він кустарно виготовив кілька саморобних вибухових пристроїв. Планував підірвати їх у приміщенні суду, щоб втекти з-під варти, використовуючи паніку”, – зазначили у прокуратурі.

У камері, де утримували Гуменюка, виявили залишки двох вибухових речовин. Вони ідентичні тим, які були використані у приміщенні Шевченківського суду Києва.

Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.