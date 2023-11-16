викрав майна майже на 87 000 гривень: у києві судитимуть серійного крадія

Чоловік викрадав електроінструменти, гроші та особисті речі. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Зловмиснику, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, загрожує до восьми років в’язниці.

До Дніпровського управління поліції протягом серпня та вересня надійшло сім заяв про крадіжки від місцевих мешканців. За всіма фактами на місцях подій працювали слідчо-оперативні групи територіального підрозділу, а відомості про вказані злочини слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією – крадіжка.

Як розповів слідчий Дніпровського управління поліції Михайло Абрамчук, загалом потерпілі зазнали матеріальних збитків майже на 87 000 гривень:

«Місцеві мешканці повідомляли про крадіжку електроінструментів з приміщення станції технічного обслуговування, особистих речей з під’їзду багатоповерхівки, грошей із кіосків у районі. Крадіжки здійснювались шляхом віджиму металопластикових вікон або пошкодження замків. Ми провели низку слідчих та розшукових заходів та з’ясували, що до цих злочинів причетна одна й та сама особа, яку за вчинення розбійного нападу затримали наші колеги з Деснянського управління поліції.

Зловмисником виявився 33-річний уродженець Луганщини, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, грабежі, розбої, а також злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин. Ми з’ясували, що чоловік продавав викрадені речі, а гроші витрачав на власні потреби. Працівники сектору кримінальної поліції встановили покупців і нам вдалось вилучити в них частину речових доказів. Після проведення необхідних слідчих дій ми повернули ці речі потерпілим».

Слідчі зібрали доказову базу та повідомили порушнику про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«Наразі ми завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Слідство за фактом розбою, скоєного фігурантом у Деснянському районі, триває, а зловмисник очікує на рішення суду, перебуваючи у слідчому ізоляторі», – зазначив Михайло Абрамчук.

Відділ комунікації поліції Києва