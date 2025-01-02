Взято під варту без права на заставу 29-річну волинянку, яка вбила знайомого

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили зловмисниці про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, йдеться про умисне вбивство. Суд обрав їй запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 31 грудня, близько 20 години, до поліції надійшло повідомлення про виявлення за місцем проживання у селищі Благодатне 61-річного чоловіка без свідомості з множинними ножовими пораненнями. Врятувати громадянина не вдалося, у лікарні він помер.

Правоохоронці з’ясували, що до вбивства чоловіка причетна 29-річна мешканка цього ж селища. Під час застілля між ними виник конфлікт, тож жінка нанесла чоловікові декілька ударів ножем та сокирою.

Фігурантку затримали, слідчі оголосили їй про підозру, а суд обрав запобіжний захід. Досудове розслідування у справі триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області