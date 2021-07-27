Взято під варту мешканця Сватівського району, підозрюваного у вбивстві односельця

За принципової позиції прокурорів Сватівської окружної прокуратури Луганської області до чоловіка, якому повідомлено про підозру в умисному вбивстві, застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (ч. 1 ст. 115 КК України).

Таке рішення, підтримавши доводи прокуратури, ухвалив Сватівський районний суд Луганської області.

Слідством встановлено, що 21 липня 2021 року у с. Маньківка Сватівського району під час розпивання алкогольних напоїв між 38-річним місцевим мешканцем та його знайомим виник конфлікт, що переріс у бійку. Нападник кухонним ножем завдав потерпілому два удари в область шиї та тулуба. Внаслідок заподіяного колото-різаного поранення чоловік помер на місці.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили всі обставини події. Підозрюваного у вчиненні злочину затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування, яке проводиться слідчими Сватівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області, триває.

За вчинене особі загрожує до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської окружної прокуратури)