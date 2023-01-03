Взято під варту зловмисника, причетного до подвійного вбивства у Луцькому районі

Йому оголосили про підозру та вже обрали запобіжний захід.

Днями до поліції надійшло повідомлення про зникнення мешканки села Олександрія Луцького району. Односельці повідомили, що не бачили жінку понад тиждень.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Обстежуючи подвір’я зниклої, правоохоронці виявили її мертвою у криниці, окрім того, мертвим виявили і сина жінки. Обоє вони були з тілесними ушкодженнями.

Поліцейські зібрали усі наявні речові докази, слідову інформацію та опитали сусідів вбитих. Оперативно було встановлено підозрюваного до скоєння вбивства, ним виявився – 55-річний житель цього ж села.

На пошуки зловмисника скерували усі служби поліції, працювали кінологи, спеціалісти з безпілотними літальними апаратами. Правоохоронці здійснили також обхід села, зокрема, обстежували й будинки-пустки. В одному із них і виявили зловмисника за понад добу від початку пошуків.

Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили про підозру за п.1 ч. 2 ст. 115 (Вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.

Сектор комунікації поліції Волинської області