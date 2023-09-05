За $4000 обіцяв визнання непридатним до військової служби – в Миколаєві затримано громадянина

За процесуального керівництва прокурорів Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону затримано та повідомлено про підозру громадянину за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, 30 серпня 2023 року громадянин, діючи за попередньою змовою із невстановленою наразі посадовою особою одного з медичних центрів Миколаївської області, запропонував військовозобов’язаному допомогти із визнанням його непридатним до військової служби.

За 4000 доларів США він пообіцяв надати йому фіктивні документи про непридатність до військової служби за станом психічного здоров’я, що унеможливлює призов на військову службу за мобілізацією.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України під час одержання першої частини неправомірної вигоди – 2500 доларів США.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління ГУ Нацполіції в Миколаївській області, за оперативного супроводу УСР в Миколаївській області ДСР Нацполіції в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора