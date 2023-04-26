За матеріалами СБУ відповідатимуть перед законом ще троє поплічників російських окупантів на Луганщині

Служба безпеки України продовжує заходи щодо виявлення та притягнення до відповідальності активних помічників російських окупантів на Луганщині.

Завершено досудове розслідування стосовно ще кількох ворожих посіпак. Двох із них СБУ викрила під час стабілізаційних заходів на деокупованій території області.

Зокрема, зібрано беззаперечні докази того, що мешканець села Невське на Сватівщині під час окупації добровільно надавав допомогу військам агресора. Він заселив у свій будинок військових ворожої армії, перевозив окупантів на власному автомобілі. Допомагав їм завантажувати боєприпаси, транспортував та навіть ремонтував на власному подвір’ї військову техніку загарбників.

Зловмиснику повідомлено про підозру в наданні військовим формуванням країни-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України.

Підозру в колабораційній діяльності отримали мешканки цього ж населеного пункту, а також окупованого Старобільська.

Перша правопорушниця неодноразово публічно висловлювала вподобання діям кремля та закликала своїх односельців підтримувати російські війська і співпрацювати з окупаційною «владою».

Друга прихильниця «руського миру» та символіки «Z-операції» також висловлювала солідарність з агресором, у тому числі, під час масових заходів із святкування «дня росії», у червні минулого року організованих окупантами у Старобільську.

Наразі досудове розслідування у цих справах завершено, невдовзі правопорушники постануть перед судом.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури СБУ продовжує заходи з викриття добровільних помічників російських загарбників, аби жоден із них не уникнув відповідальності.

3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях – м. Сєвєродонецьк