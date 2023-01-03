За незаконне переправлення призовників через держкордон затримано жителя Кривого Рогу

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю м. Кривий Ріг за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрюваний за 6000 доларів США пообіцяв забезпечити включення військовозобов’язаного до інформаційної бази даних «Шлях». Це надає можливість безперешкодного виїзду за кордон в умовах воєнного часу в якості волонтера.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України під час отримання першої частини коштів у сумі 3500 доларів США.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Вживаються заходи для встановлення інших співучасників злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора