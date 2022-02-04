За розбещення малолітньої до 6 за ґратами засуджено жителя Сумщини

Шосткинською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення та доведено вину чоловіка в розбещенні малолітньої (ч. 2 ст. 156 КК України). Вироком суду його засуджено до 6 років позбавлення волі.

Прокурором у суді доведено, що до засудженого в гості періодично приїжджав родич із малолітньою онукою, щоб попаритись у бані. Доки дід дівчинки був у лазні, його родич вчиняв із 6-річною дитиною розпусні дії.

Близько року вона мовчала, однак потім наважилась розповісти матері. Жінка невідкладно звернулась у поліцію. Попри те, що чоловік заперечував свою провину, в ході слідства факт розбещення підтвердився.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проведено слідчими Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

За матеріалами Сумської обласної прокуратури