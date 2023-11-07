За розбійний напад до 7 років ув’язнення засуджено чоловіка, який тривалий час переховувався від слідства

Сумською обласною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 32-річного чоловіка, який скоїв розбійний напад та тривалий час переховувався від слідства.

Мова йде про подію, що сталась ще у 2016 році. Тоді обвинувачений разом зі своїм дядьком та його співмешканкою вирішили скоїти розбійний напад на жінку, яка проживали разом зі своєю матір’ю похилого віку в одному із сіл Охтирського району. За версією спільниці обвинуваченого, у потерпілих мали бути значні заощадження.

Нападники ретельно все спланували, зокрема, на обличчя одягли маски, взяли із собою липку стрічку та в нічний час приїхали до будинку потерпілих. Розбивши шибку у вікні, чоловіки проникли в будинок, а їх спільниця залишилась на вулиці спостерігати за обстановко. Нападники розбудили жінок, 92-річну бабусю зв’язали липкою стрічкою та побили, а її доньці приставили ніж до горла, вимагаючи цінності. Налякані жінки вказали на схованку в печі, в якій була лише 1 тис. грн. Залишаючи будинок, нападники погрожували його спалити, якщо потерпілі комусь повідомлять про напад.

Старшого чоловіка та його співмешканку правоохоронці затримали невдовзі після злочину, стосовно них кримінальне провадження закрито у зв’язку з їх смертю. Молодший чоловік до 2021 року перебував у розшуку. У суді він вину свою визнав, пояснив, що виїхав з України через погрози дядька, просив суворо не карати.

За вироком суду 2 листопада 2023 року чоловіка визнано винним у розбійному нападі та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 3 ст. 187 КК України).

Сумська обласна прокуратура