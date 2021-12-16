За шахрайство з харківськими квартирами на суму понад ₴1,3 млн. судитимуть двох осіб

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного чоловіка та 40-річної жінки за фактом шахрайства, вчиненого повторно та за попередньою змовою групою осіб в великих та особливо великих розмірах (ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України).

Як розповів керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік та жінка вирішили незаконно заволодіти квартирами по вул. Тракторобудівників та по вул. Валентинівській у м. Харків. Знаючи про те, що квартири є неприватизованими, вони вирішили зареєструвати право власності на вказану нерухомість на підставних осіб, використовуючи завідомо підроблені документи.



Після цього вони почали підшукувати інформацію про осіб, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, з метою їх подальшого використання для укладання фіктивних угод та незаконної перереєстрації права власності на вказані квартири.

На підставі підроблених бланків договорів купівлі-продажу квартир та інших неправдивих документів нерухомість переходила у власність фіктивним продавцям.

Відповідно до висновків оціночно-будівельних експертиз, особи завдали територіальній громаді м. Харкова матеріальну шкоду на суму понад 1,3 млн грн.

16 грудня 2021 року обвинувальний акт стосовно вказаних осіб направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури