За «зливання» ворогу даних про наявність та переміщення Сили оборони судитимуть двох жителів Херсона
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти стосовно двох місцевих жителів за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачені збирали інформацію про розташування та рух підрозділів ЗСУ на території міста Херсона. Зібрану інформацію вони передавали через додаток Telegram знайомому чоловіку, який відправляв дані куратору в рф.
У подальшому ворог використовував ці дані для планування та здійснення вогневих ударів по обласному центру.
Досудове розслідування здійснювалося УСБ України в Херсонській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Довідково: як повідомлялось раніше, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури третьому фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі він утримується під вартою, досудове розслідування триває.
Херсонська обласна прокуратура