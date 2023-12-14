Замовник та підрядник завдали понад ₴3 млн. збитків бюджету під час встановлення теплогенеруючого обладнання котельні

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору комунального підприємства та підряднику у розтраті чужого майна і службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Підряднику також інкриміновано легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, директор комунального підприємства у змові з підрядником, за результатами робіт з модернізації обладнання багатопаливної котельні у місті Біла Церква, внесли до звітної документації недостовірні відомості. Вони завищили обсяги та вартість робіт, встановивши обладнання, яке не відповідає умовам договору підряду, є менш потужним та нижчим по вартості.

На підставі звітних документів, на рахунок підрядника перераховано бюджетні кошти. За них він придбав майно для очолюваного товариства.

Проведеними експертизами встановлено, що діями підозрюваних місцевому бюджету завдано понад 3 млн грн збитків.

Досудове розслідування здійснюється детективами ТУ БЕБ у Київській області, оперативний супровід – ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура