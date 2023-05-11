Заподіяв смертельних побоїв співмешканці – у Житомирському районі чоловіка ув’язнили на 9 років

За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Його засуджено до 9 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що злочин проти життя і здоров’я людини у грудні минулого року скоїв житель Житомирського району.

Під час побутової сварки із співмешканкою 56-річний чоловік, аби довести свою правоту, вдався до фізичного насилля. Розлютившись, він заподіяв жінці жорстоких ударів кулаками і ногами по обличчю. Від одержаних травм потерпіла померла. За показами свідків, 48-річна жінка і раніше потерпала від побоїв засудженого.

З часу затримання і дотепер обвинувачений перебуває під вартою.

Наразі вирок не набув чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури