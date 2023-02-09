Запорізькі оперативники викрили раніше судимого телефонного шахрая

Раніше судимий зловмисник виманив у двох жителів міста понад 20 тисяч гривень. Ці гроші потерпілі перерахували на зазначені аферистом рахунки – нібито на лікування своїх знайомих.

Так, 25 січня до відділу поліції № 2 Запорізького районного управління із повідомленням про те, що його ошукали, звернувся 28-річний мешканець Олександрівського району.

Правоохоронці встановили, що того дня заявнику зателефонував невідомий, який назвався чоловіком його знайомої та попросив матеріальної допомоги на операцію для дружини. Схвильований новиною, потерпілий одразу перерахував на вказаний співрозмовником рахунок зі своєї банківської картки близько 4200 гривень – усі гроші, що були на рахунку. Тільки пізніше, зателефонувавши «хворій», він зрозумів, що його ошукали.

6 лютого аналогічне повідомлення надійшло до відділу № 6 Запорізького РУП. Цього разу телефонний аферист видавав себе за товариша потерпілого, який служить у ЗСУ. Він повідомив, що отримав поранення та перебуває в госпіталі. Наразі йому терміново потрібні кошти на лікування та теплі речі. Потерпілий прийшов на допомогу та перерахував на вказані псевдотоваришем рахунки понад 16200 гривень, а також через водія таксі передав посилку з речами.

У результаті оперативних заходів співробітники СКП вказаних територіальних підрозділів разом встановили особу та місцезнаходження шахрая.

Ним виявся 31-річний раніше судимий за корисливі злочини місцевий мешканець. Чоловік звільнився з місць позбавлення волі у вересні минулого року та наразі ніде не працює.

Працівники поліції встановили, що зловмисник діяв за вже відпрацьованою схемою. Купував мобільні гаджети, які вже були у використанні, та телефонував зазначеним у телефонній книзі абонентам. У розмові представлявся їхнім другом або родичем знайомого, якому негайно потрібні гроші на лікування. Для перерахування коштів зазначав банківські рахунки третіх осіб.

Під час огляду за місцем мешкання фігуранта правоохоронці виявили та вилучили речові докази: мобільні телефони, банківські картки, сім-карти різних мобільних операторів, а також теплі речі та гаджет, які потерпілий передав таксисту для товариша.

В рамках кримінальних проваджень, відкритих за ознаками ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, поліцейські перевірять шахрая на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Запорізької окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області