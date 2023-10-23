Заробляв на продажі неіснуючих автозапчастин: жителя Білгород-Дністровського району судитимуть за низку шахрайств

Правопорушник, який має непогашену судимість за вчинення майнового злочину, ошукав 15 громадян, збагатившись за їхній рахунок більш ніж на 33 тисячі гривень. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

В ході слідства поліцейські встановили, що 34-річний житель міста Татарбунари долучився до чату одного з месенджерів, в якому публікуються об’яви про продаж, купівлю автомобільних запчастин або надання послуг з логістики. Під час перегляду оголошень, зловмисник знаходив покупців, які шукали запчастини на вантажні автомобілі, писав їм в особисті повідомлення про наявність потрібного товару, якого фактично не мав, та запевняв, що відправить автозапчастини одразу після отримання передоплати або повної оплати за них. Однак, отримуючи кошти на картку, він одразу блокував замовників, гроші знімав з рахунку та витрачав на власні потреби. А в одному з випадків шахрай навіть запевнив покупця, що доставить посилку з Німеччини до України, але обіцянку так і не виконав.

Загалом чоловік ошукав 15 громадян з різних областей України, отримавши злочинним шляхом понад 33 тисячі гривень.

«За сприяння співробітників управління кримінального аналізу ГУНП, слідчі, зібравши достатньо доказів під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури висунули правопорушнику обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто у шахрайстві, вчиненому повторно. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування слідчі завершили і обвинувальний акт скерували до суду. Зловмиснику загрожує штраф від трьох до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51000 – 68000 гривен), або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років»,- повідомив тимчасово виконувач обов’язків начальника відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Едуард Коломієць.

Правоохоронці вкотре наголошують на простих правилах безпеки під час онлайн-шопінгу. Купуйте товари чи замовляйте послуги лише на перевірених сайтах та інтернет-крамницях, сплачуйте гроші лише після отримання та перевірки відповідності товару у відділенні служби доставки та в жодному разі не повідомляйте дані своїх банківських карток.

Білгород -Дністровський районний відділ поліції Одещини