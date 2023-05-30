Заступниця міського голови вимагала хабар за оренду приміщення під волонтерський пункт на Дніпропетровщині

Поліцейські повідомили про підозру посадовиці, а суд відправив її під варту.

Заступницю міського голови-начальницю управління затримали оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі відділу поліції №5 під час отримання першої частини неправомірної вигоди у сумі 12 000 гривень.

Загалом за укладання договору оренди приміщення для створення в ньому волонтерського пункту затримана посадовця вимагала від благодійника 20 000 гривень неправомірної вигоди. Представники благодійного фонду планували організувати в пункті видачу гуманітарної допомоги для переселенців.

За фактом вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди поліцейські повідомили жінці про підозру (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 170 тис. грн застави.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Правобережна окружна прокуратура м. Дніпра.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України