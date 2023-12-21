Засуджено мешканця Київщини, який катував малолітнього племінника

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури суд визнав мешканця Київщини винним у спричиненні легких тілесних ушкоджень, катуванні, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 309).

Йому призначено покарання у виді 3 років 1 місяця позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що в одному з сіл Білоцерківського району, у вересні 2023 року, засуджений завдав 6-річному племіннику понад 10 ударів руками по голові. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік штовхнув дитину на ліжко і почав душити. Надалі підняв хлопчика за комір, жбурнув його на підлогу та вдарив ногою по тулубу.

Після цього чоловік підняв дитину та кинув на 8-річного брата, який лежав в той час на ліжку. Старшого племінника кривдник двічі вдарив по голові.

Крім того, вказаний громадянин незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання наркотичний засіб канабіс.

Наразі засуджений перебуває під вартою.

Київська обласна прокуратура