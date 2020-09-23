На столичному Печерську затримали 24-річного розповсюджувача наркотиків

У правопорушника виявили та вилучи 60 згортків з розфасованим амфетаміном. У рамках розпочатого кримінального провадження призначена експертиза вилучених речовин.

Працівники поліції полку особливого призначення № 2 під час патрулювання по вулиці Івана Мазепи помітили підозрілого молодика. Побачивши екіпаж поліцейських, правопорушник почав помітно нервувати та намагався змінити напрямок руху.

Правоохоронці зупинили його для перевірки та у ході поверхневого огляду виявили 60 згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору. Зі слів чоловіка – це амфетамін. Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

24-річного киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Працівники поліції вилучили у нього знайдені речовини та направили на експертні дослідження

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва