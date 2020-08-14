На Житомирщині директора підприємства викрили у привласненні понад півмільйона бюджетних коштів

13 серпня слідчі Чуднівського відділення поліції у рамках кримінального провадження оголосили про підозру заступникові директора одного із товариств з обмеженою відповідальністю у привласненні чужого майна у великих розмірах та у службовому підробленні. Такі протиправні дії призвели до значних збитків у бюджеті сільської ради Чуднівщини.

Протиправні дії заступника директора одного із ТОВ Пулинського району були викриті у результаті спільних заходів поліції та УСБУ в Житомирській області. Нині службовця обґрунтовано підозрюють у привласненні бюджетних коштів через зловживання службовим становищем у галузі будівництва та підробленні офіційних документів.

У ході відповідного досудового розслідування, яке здійснюється слідчими Чуднівського відділення поліції під процесуальним керівництвом Бердичівської місцевої прокуратури, встановлено, що через неодноразове завищення сум виконаних робіт у процесі будівництва в одному із сіл району водогінної мережі та станції зі знезалізнення води упродовж червня-вересня 2018 року та червня-липня 2019 року місцевий бюджет сільської ради втратив понад 500 тисяч гривень. Для власного збагачення службовець товариства, відповідальний за вказану ділянку роботи, вносив до офіційних актів неправдиві відомості.

Наразі фігурантові офіційно повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. За чинним законодавством підозрюваному може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Житомирської області