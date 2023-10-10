Засуджено рецидивіста, який накрав ювелірних виробів на суму понад ₴650 тисяч

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним чоловіка у крадіжці, вчиненій повторно, поєднаній з проникненням у приміщення, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 8 років 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що чоловік, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки, знову порушив закон. У липні 2020 року, вночі, зловмисник проник у приміщення ломбарду, розташованого в смт Нова Водолага, та викрав із сейфу золоті та срібні вироби, які в ньому зберігалися: каблучки, ланцюжки, браслети, сережки тощо, а також готівкові кошти.

Вартість викраденого складає понад 650 тис. грн.

Викрадені ювелірні вироби зловмисник перепродавав іншим особам.

У судовому засіданні обвинувачений визнав вину не повністю і пояснив, що покази під час досудового слідства нібито давав під тиском.

Обвинувальний вирок виніс Нововодолазький районний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура