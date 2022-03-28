Затримано мешканця Одещини, який під виглядом тероборонівця незаконно переправляв призовників за кордон

Працівники ДБР спільно прикордонниками затримали мешканця Одещини, який організував канал переправлення військовозобов’язаних осіб за кордон.

Для цього він записався до лав місцевої тероборони та, прикриваючись відповідним посвідченням, перевозив чоловіків призовного віку на власному автомобілі на територію Молдови.

За свої «послуги» брав 5 тис. євро з людини. За необхідності залучав до оборудки спільників.

Під час чергової спроби переправити двох призовників за кордон чоловіка та його спільника було затримано.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України вчинене організованою групою).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 9 років.

ДБР