Затримано чергову групу осіб, які організували канал для нелегального переправлення через держкордон

В ході проведення ряду оперативних заходів, співробітники міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області, у співпраці з військовослужбовцями Мукачівського прикордонного загону, припинили функціонування в регіоні нелегального каналу, організованого для переправлення через держкордон осіб, які підлягають мобілізації.

Під час розслідування встановлено, що до злочину причетні троє чоловіків з Виноградова, віком 23, 25 та 32 роки. Фігуранти, за 6 тисяч доларів з особи, поселяли своїх клієнтів у будинку, що розташований у прикордонній зоні, та в подальшому гарантували переправу через державний кордон України в обхід офіційних пунктів пропуску.

Сьогодні, 8 жовтня, оперативники затримали всіх трьох зловмисників разом з групою клієнтів у момент, коли вони саме готувалися до перетину кордону. З місця події слідчі вилучили грошові кошти у розмірі 18 000 доларів США.

Фігурантів, відповідно до статті 208 КПК України, буде поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі Берегівського районного відділу поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі у справі продовжуються оперативні заходи для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до даного злочину. Триває досудове розслідування.

Поліція Закарпатської області