Взято під варту зловмисника, який вдарив ножем неповнолітнього, а вдома зберігав два ПЗРК «Стріла-2»

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 40-річному чоловіку за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 5 листопада 2023 року у с. Безруки Харківського району між підозрюваним та підлітками виник конфлікт. Компанія неповнолітніх по субʼєктивних причинах не сподобалась чоловіку, тому він вирішив їх «провчити».

Чоловік дістав з кишені ніж та вдарив ним 14-річного хлопця по голові, а після цього втік. Дитину було госпіталізовано до лікарні, хлопець перебуває у комі.

Проте правоохоронці викрили чоловіка. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено два радянських ПЗРК «Стріла-2», мисливський обріз та близько 1000 набоїв до автомата. Після проведення необхідних експертних досліджень діям чоловіка буде надана додаткова кваліфікація.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування — СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура