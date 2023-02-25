Затримано колаборанта, який під час окупації Куп’янська влаштувався «експертом» до мвс рф і фабрикував справи проти українців

Служба безпеки викрила ще одного поплічника рашистів в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

Зловмисником виявився мешканець Куп’янська, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

Під час окупації міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і влаштувався до створеного агресором «управління внутрішніх справ».

Там його призначили «експертом» у складі «експертно-криміналістичного відділення» окупаційного органу.

На цій посаді він брав участь у фабрикуванні справ проти учасників руху опору в регіоні.

Для цього використовував «підкинуті» потерпілим «речові докази» для оформлення необхідних рашистам «експертних висновків».

За це колаборант щомісяця одержував «зарплату» у російських рублях.

Після звільнення міста зловмисник переховувався від правосуддя в одному з місцевих приватних будинків.

Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України