Затримано колаборанта, який під час окупації Куп’янська влаштувався «експертом» до мвс рф і фабрикував справи проти українців
Служба безпеки викрила ще одного поплічника рашистів в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.
Зловмисником виявився мешканець Куп’янська, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.
Під час окупації міста він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і влаштувався до створеного агресором «управління внутрішніх справ».
Там його призначили «експертом» у складі «експертно-криміналістичного відділення» окупаційного органу.
На цій посаді він брав участь у фабрикуванні справ проти учасників руху опору в регіоні.
Для цього використовував «підкинуті» потерпілим «речові докази» для оформлення необхідних рашистам «експертних висновків».
За це колаборант щомісяця одержував «зарплату» у російських рублях.
Після звільнення міста зловмисник переховувався від правосуддя в одному з місцевих приватних будинків.
Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.Tweet