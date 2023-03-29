Збитки державі на суму понад ₴750 тисяч – держслужбовець незаконно передав у приватну власність землі лісового фонду України

Слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області викрили на вчиненні службових злочинів державного кадастрового реєстратора у одному з райцентрів регіону.

Поліцейські встановили, що, перебуваючи на вказаній посаді, чоловік скористався своїм службовим становищем та неправомірною реєстрацією передав у приватне користування ділянку землі, яка відносилася до лісового фонду України.

Посадовець мав доступ до всіх відомостей Державного земельного кадастру та достовірно знав про належність вказаної ділянки до Данилівського лісництва. Проте, діючи умисно, порушив закон та передав землю площею 0,6 га у приватну власність. Такими діями він спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, які у грошовому еквіваленті оцінюються в близько 752 тисячі гривень.

Слідчі, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, під час розслідування зібрали достатньо доказів та повідомили службовцеві про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України. Йдеться про зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, а також несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинену особою, яка має право доступу до неї.

За скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зараз слідчі готують всі необхідні матеріали для формування обвинувального акту та скерування його з матеріалами кримінального провадження для судового розгляду.

Поліція Закарпатської області