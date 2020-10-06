Фальсифіковані продукти на 20 млн. грн. – викрито підпільні цехи (фото)

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури працівниками Служби безпеки України викрито підпільні цехи з виготовлення фальсифікованих товарів – продуктів харчування відомих торгових марок на понад 20 млн грн (ч.3 ст. 229 КК України).

У ході проведення понад двадцяти санкціонованих судом обшуків на території Волинської, Київської, Миколаївської та Черкаської областей, вилучено понад 600 т фальсифікованих продуктів, а також шість промислових ліній для їх виробництва. Окрім того, вилучено чорнову бухгалтерію, поліграфічну продукцію та плівку для фасування фальсифікату.

За даними слідства, фальсифікат реалізовувався по всій території України, у тому числі й на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Вживаються заходи для встановлення всіх осіб, причетних до незаконного виробництва.



Пресслужба Волинської обласної прокуратури