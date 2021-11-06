Житель Краматорска через интернет арендовал квартиры, а потом обворовывал хозяев

За время карантина украинцы начали больше осваивать внутренний туризм, останавливаясь по пути в гостиницах и апартаментах, арендованных через интернет-сервисы вроде Booking. Пользоваться подобными сервисами довольно просто: достаточно ввести локацию и время, после чего система подбирает вам подходящие варианты, которые можно прямо на сайте или на месте, по желанию. Предприимчивый безработный из Краматорска нашел для себя способ, как компенсировать такие расходы.

Приехав по своим делам в Харьков, мужчина зашел на сайт Booking, где арендовал квартиру посуточно. Стоимость аренды он оплатил сразу, после чего встретился с арендодателем, получил ключи и заселился.

Переночевав в квартире, мужчина осмотрелся и положил глаз на большой и, предположительно, дорогой телевизор Sony, с диагональю экрана 46 дюймов. И тут в его голову посетила «светлая мысль», как можно покрыть расходы на аренду апартаментов.

Прихватив телевизор, он не стал дожидаться времени выселения и покинул квартиру, направившись в ближайший ломбард. Там он благополучно сдал устройство, нанеся тем самым ущерб владельцу квартиры. Поскольку в планах «туриста» было задержаться в городе еще немного, он снял следующую квартиру, с которой поступил аналогичным образом.

Заблаговременно выселившись из нового временного жилья, краматорчанин вынес еще один 42-дюймовый телевизор, а также не погнушался набором банных полотенец, которые тоже продал. После этого мужчина продолжил свое путешествие, направившись в столицу.

Обворованные владельцы квартир обратились в полицию, где были возбуждены уголовные дела, позднее объединенные в одно, когда личность подозреваемого была установлена. Поскольку нанесенный владельцам жилья ущерб был не слишком велик (около 6 и 9 тысяч гривен), наказание «туриста» по ч.1, 2 ст. 189 УКУ (тайная кража имущества с проникновением в жилье, совершенная повторно) также оказалось не слишком суровым: вместо предусмотренного статьями наказания в виде лишения свободы сроком до 5 лет, он получил 128 часов общественных работ.

Сдавая жилье, многие хозяева обращаются к услугам Booking.com, который позиционирует сея как надежный и безопасный сервис. Обещая «серьезный подход к безопасности», этот сайт сообщает, что в случае ненадлежащего поведения гостя, система примет меры для невозможности им дальнейшего использования апартаментов.

Впрочем, на сайте всегда можно зарегистрировать новый аккаунт. Так что, помимо обещаний администрации сервиса, арендодателям не мешает самостоятельно позаботиться о дополнительной безопасности – хотя бы, элементарно проверяя документы съемщиков. // internetua.com