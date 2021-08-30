Житель Николаевщины вилами заколол своего брата

В одном из сел Шевченковской ОТГ Николаевского района полиция задержала 42-летнего мужчину, который убил своего 39-летнего брата.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию обратилась мать этих мужчин. На месте происшествия полицейские установили, что между мужчинами после застолья произошла ссора, в ходе которой старший из братьев ударил вилами младшего. От полученных повреждений пострадавший умер до приезда скорой медицинской помощи.

Его брата задержали, ему грозит до 15 лет заключения. // Преступности.НЕТ