Житель Николаевщины вилами заколол своего брата

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В одном из сел Шевченковской ОТГ Николаевского района полиция задержала 42-летнего мужчину, который убил своего 39-летнего брата.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

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Иллюстративное фото

В полицию обратилась мать этих мужчин. На месте происшествия полицейские установили, что между мужчинами после застолья произошла ссора, в ходе которой старший из братьев ударил вилами младшего. От полученных повреждений пострадавший умер до приезда скорой медицинской помощи.

Его брата задержали, ему грозит до 15 лет заключения. // Преступности.НЕТ

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