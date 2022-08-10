Викладачка предмету «Я люблю Україну» виправдовувала дії окупантів – судитимуть завідуючу навчального закладу на Сумщині

Глухівським відділом Шосткинської окружної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно завідуючої одного з глухівських навчальних закладів за фактом виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, а також заволодіння чужим майном (ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що освітянка, яка викладала предмет «Я люблю Україну», перебуваючи в навчальному закладі, з метою схиляння підлеглих до своєї проросійської позиції визнавала правомірними дії окупантів. Вона заперечувала факт того, що російські військові вбивають, ґвалтують та катують населення України. За словами обвинуваченої, інформація про злочини РФ перебільшується українськими ЗМІ, а насправді вони є «постановкою».

Також, зловживаючи своїм службовим становищем, жінка заволоділа комп’ютерною технікою, яку отримала в службове користування.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора