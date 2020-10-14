Житель Винницкой области повредил на кладбище 26 памятников

В Винницкой области на кладбище села Бруслинов Литинского района обнаружили поваленными 26 надгробных плит и крестов.

В совершении надругательства над могилами подозревают местного парня. Ему назначат судебно-психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

По словам начальника Литинского отделения полиции Константина Коробчинского, работники полиции опросили местных жителей и установили причастного к совершению вандализма. Им оказался 25-летний житель Бруслинова. Злоумышленнику будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). За такое правонарушение предусмотрено наказание – до 3 лет лишения свободы. // vinnytsianews.com