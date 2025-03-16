Жителька Полтави поскаржилась на приватних похоронців, які викинули тіло її родича біля будинку

До «Полтавщині» звернулася полтавка Антоніна, яка проживає у пров. Рибальському, зі скаргою на приватне похоронне бюро (повні ПІБ, адреса та номер телефону є в редакції).

За її словами, у січні цього року помер її брат, який жив поверхом вище. У нього сталася внутрішня кровотеча, від чого він і помер. У квартирі було багато слідів крові, тому полтавка викликала швидку допомогу та поліцію.

— «Швидка» констатувала смерть брата, — розповіла Антоніна. — Дуже оперативно на місце приїхала представниця похоронного бюро «Реквієм», яка представилася Наталією. Хоча я її не викликала. Вона взяла з мене 2500 грн за послуги, а тіло брата вони винесли під під’їзд, щоб завантажити в катафалк. В цей час приїхала поліція і почали висувати претензії, чого з місця смерті винесли тіло. Адже не можна доставляти тіло в судмедекспертизу без огляду працівниками поліції. Після чого представники цього похоронного бюро з нецензурною лайкою просто викинули тіло на землю та поїхали. Я почала телефонувати Наталії, щоб вона повернула мені гроші, але та відмовилась. Не допоміг і той аргумент, що я людина з інвалідністю. З приводу цього я написала заяву до поліції.

Ми не вперше отримуємо скарги на вказане похоронне бюро. Так, у 2024 році полтавець Анатолій розповів, що заплатив за послуги «Реквієму» 33 тис. грн, а натомість на кладовищі тіло його родича вивантажили у труні без закруток та цвяхів. Після чого приватний катафалк просто поїхав. // Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»