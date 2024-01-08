Житомирського зрадника-пропагандиста, який зливав інформацію «вагнерівцю» і намагався втекти за кордон, посадили на 15 років

Богунський районний суд міста Житомира визнав 82-річного Юрія Чернишова винним у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 4 січня.

Йдеться про військового пенсіонера, полковника запасу. За спеціальністю він офіцер-ракетник та інженер-геодезист. У радянській армії обіймав посаду начальника розвідки артилерії в Афганістані. Займався складанням та вивченням карт.

Ще до повномасштабного вторгнення чоловік, імовірно, сповідував проросійські погляди. У 2016-му вийшла його книга «Однієї крові», що складалася із оповідань, нарисів, єсеїв та статтей. Одним із таких творів Чернишова був трактат із претензією на науковість «Галычына — на нашу голову!».

У липні 2022-го чоловік почав переписуватися у мережі «Вконтакте» з представником приватної військової компанії «Вагнер» і погодився інформувати його про військові обʼєкти.

На запитання «Как Вы относитесь к происходящему сейчас на Украине?» дав відповідь «Как к расплате за все прегрешения власти, которую ми избрали по недоумию». Співрозмовнику він скаржився, що перебуває під контролем СБУ через видану книжку. Також повідомляв, що дивиться лише російські програми та офіційні сайти «пригожина, суровикина, путіна», має надію лише на російських військових, висловлював свій смуток та занепокоєння через поразки російських військових на фронті.

Із балкону своєї квартири він сфотографував місце розташування українських військових, також робив фото території військової частини і карт із позначеннями загальновійськового полігону, повідомляючи, що туди прибуває гелікоптер. Також він сфотографував карту із позначеним на ній місцезнаходженням Управління Служби безпеки України в Житомирській області, написав про переміщення військовослужбовців та військової техніки ЗСУ і вислав анкетні дані командира військової частини. За дорученням росіянина Чернишов оглянув прилеглу територію біля Житомирської міської ради і повідомив, що іноземних військових там немає.

«Вагнерівець» дякував Чернишову за виконану роботу, обіцяючи в майбутньому достойне грошове забезпечення. На це чоловік зазначив: «Я просто хочу прожить остаток дней в приличной стране, а не в стране бандерлогов».

Зловмисника затримали у березні 2023-го і взяли під варту. Та з урахуванням віку й стану здоровʼя суд визначив йому альтернативу в вигляді застави в 214 тисяч гривень. Наступного дня після судового засідання гроші внесли і Чернишов вийшов на волю.

Через тиждень дідусь без документів спробував перетнути державний кордон у населеному пункті Майдан Копищанський Коростенського району Житомирської області. Він хотів обманути прикордонників, називав несправжні анкетні дані, але був затриманий.

Після цього суд помістив Чернишова до слідчого ізолятора без можливості застави. Сам він говорив, що не тікав, а мав намір побути деякий час у друга, щоб обманути дружину і щоб вона виїхала в Ізраїль.

Чоловік вину не визнав. Кримінальне провадження він вважає провокацією працівників СБУ. Раніше в поле зору СБУ потрапила видана ним книга під назвою «Однієї крові», яка послужила підставою для слідкування за його життям. Він має мобільний телефон та планшет, на яких встановлені додатки «ВКонтакте», «Телеграм», «Однокласники». До соціальних мереж віе заходив, щоб отримати інформацію, новини. У липні 2022-го незнайомець сам запросив його в друзі. Хто він, звідки, кого саме представляє, обвинувачений начебто не уявляв. Співрозмовник був досить толерантним, що його привабило та він розпочав із ним діалог. Розумів, що це людина, яка перебуває на лінії фронту зі сторони РФ, але не знав, що той є представником пвк «вагнер». Обвинувачений сказав, що від початку війни в Україні, через ракетні обстріли, відчував себе як в окупації, був ображений ставленням до себе працівниками правоохоронних органів України, які обшукували його через книжку.

Чернишов вважає, що фотографії, які він відправляв, не несуть ніякої важливої інформації, навіть фото карти розміщення військового полігону. Все це спілкування він вважав грою. Дійсно, його просили оглянути місцевість поруч із управлінням СБУ та міською Радою, однак він там нічого не побачив, про це і написав. Погодився оглянути ці території, бо просто хотів прогулятися містом.

У мережі «Вконткте» на аватарці співрозмовник Чернишова має фото у військовій формі, характерній для найманців ПВК «Вагнер». На сторінці є дописи шодо так званої «спеціальної військової операції», «бойових завдань» і «віри в путіна». Чернишов зафрендив цього чоловіка і в мережі «Одноклассники» та надіслав йому публікацію щодо масованого ракетного удару 10 жовтня, під час якого співробітники українського військового інституту збили одну з двох ракет. У свою чергу «вагнерівець» поцікавився у Чернишова, чи має він звʼязки з керівництвом цього військового інституту.

На ноутбці обвинуваченого виявлено файл із віршем «Бывшей моей Украине» і зображення карт України, в тому числі карт із порушенням територіальної цілісності, з яких вбачається включення територій України до складу РФ.

Крім того, в месенджері Viber Чернишов листувався із сином, пишучи йому, що чекає приходу окупаційної влади, прославлючи дії РФ на території України, радіючи окупації. На повідомлення сина про те, що місто Скадовськ окуповано Чернишов відповів великими літерами із знаками оклику «НАВСЕГДА!!!», а інші не окуповані міста це «пока еще Україна». Син, очевидно, погляди батька не поділяв, бо написав: «Вы ненавидите Украину, это ваш выбор. Перестаньте играть в геополитику, помню сколько раз ты перекрашивался. Сломай догмы в своём сознании». Чернишов на це відповів: «Если тебе засрали голову євробандеры, это твой выбор и не питайся нас туда перетянуть».

Дружина характеризувала обвинуваченого є як виключно порядного та чесного чоловіка, який є патріотом України. Їй не було відомо про заборону соціальних мереж «ВКонтакте» та «Однокласники». Ці сайти вона також використовувала для спілкування. «Вагнерівець» і до неї попросився в друзі, але вона спілкуватися не бажала. Розповіла синові і він заборонив їй пускати в друзі незнайомих людей. Вона підтвердила, що між чоловіком і сином є непорозуміння, але, начебто, не з політичних питань. Після внесення застави та звільнення з-під варти чоловік наказував їй негайно залишити територю України через Молдову і йому не телефонувати, обіцяючи, що він сам знайде її в Молдові.

Суд визнав провину Чернишова повністю доведеною. Будучи полковником у відставці, займаючи в минулому керівні посади в ракетних та розвідувальних військах, він розумівся на військовій справі, і знав, що передана ним інформація може бути використана ворогом для нанесення ракетно-бомбових ударів та диверсій.

Із переписки в програмі Viber, вбачається, що обвинувачений має конфлікт із сином через проросійське ставлення до держави Україна і підтримку збройної агресії РФ. Про це також додатково свідчить і вірш Чернишова під назвою « Бывшей моей Украине». Після звільнення з-під варти чоловік намагався тікати через північні кордони Житормирщини, що, на думку суду, також вказує про причетність до вчиненого. Адже громадянин, який не вчиняв протиправних дій, не обирає поведінку втечі.

Чернишова засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією всього майна і позбавили військового звання полковника.