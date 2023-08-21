Зловмисників, які готували напад на високопосадовця податкової служби, взято під варту

На час досудового розслідування спільники перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави. Наступні десять років вони можуть провести у в’язниці.

Нагадаємо, що оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції разом зі слідчими та спецпризначенцями ГУНП у м. Києві затримали двох чоловіків, які готували напад на високопосадовця податкової служби.

Правоохоронці попередили напад в той момент, коли підозрювані з підготовленими битами вже направлялись у бік чоловіка, який саме виходив з під’їзду свого будинку.

Отримавши інформацію про підготовку до злочину з метою нанесення тілесних ушкоджень заздалегідь, 17 серпня о 8 ранку поліцейські затримали спільників, таким чином фактично врятувавши посадовця.

Окрім бит, при собі нападники мали фото 30-річної потенційної жертви та його автомобіля, що вказує на замовний характер злочину.

Зловмисниками виявились раніше судимі 27-ми та 31-річний громадяни, зараз вони затримані у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі з’ясовують особу замовника нападу.

Досудове розслідування розпочато за ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – готування до злочину, нанесення тяжких тілесних ушкоджень групою осіб або вчинене на замовлення.

Солом’янський районний суд Києва обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Наступні 10 років вони можуть провести за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва