Зловживання при закупівлі харчування для ЗСУ: розслідування завершено

20 липня 2023 року НАБУ, ДБР і САП завершили розслідування за підозрою ексзаступника міністра та екскерівника одного із департаментів Міністерства оборони України у зловживаннях при закупівлі харчування для ЗСУ. Кваліфікація: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

За даними слідства, у 2020 році Міноборони провело тендери на закупівлі послуг з організації харчування для Збройних Сил України на 2021 рік.

Колишній заступник міністра надав вказівку керівнику департаменту укласти додаткові угоди з постачальниками послуг. Згідно із ними, з основних договорів виключено зобов’язання постачальників безоплатно здійснювати оновлення (освіження) недоторканних продовольчих запасів ЗСУ, а також покладено на ЗСУ невластиві функції з перерозподілу вилучених продуктів харчування в процесі освіження, витрачаючи додаткові бюджетні кошти і залучаючи особовий склад і техніку.

У результаті державі завдано майже 12 млн грн збитків. Крім того, дії посадовців призвели до зниження бойової готовності й обороноздатності Збройних Сил України та створили потенційну загрозу основам національної безпеки України в особливий період.

У квітні 2023 року міжвідомча слідча група у складі детективів НАБУ та слідчих ДБР за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили їм про підозру.