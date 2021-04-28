Гид покупателя: особенности медицинской центрифуги и правила работы с таким оборудованием

Медицинские лаборатории оснащаются узкоспециализированным оборудованием. В первую очередь, прежде чем купить центрифугу – это аппарат, который предназначен для разделения жидких препаратов на составляющие — микроскопы и другое оборудование, следует разобраться как оно функционирует и для чего предназначено.

Специалисты компании Micromed рассказывают о таком оборудовании.

Общие сведения

Центрифуга представляет собой барабан с герметичной крышкой. Внутри него находятся круглые ячейки, в которые под углом вставляются пробирки с исследуемым материалом. Процесс разделения препарата на фракции называется центрифугированием, в его основе лежит принцип центробежных сил.

Классификация оборудования

В первую очередь, выделяют отстойные и фильтрующие центрифуги. Первые осаждают дисперсные частицы, они подходят для работы с эмульсиями и суспензиями. Фильтрующие аппараты являются универсальными. Они способны центрифугировать практически все препараты, кроме тех, которые имеют низкую концентрацию твердых веществ.

Также все центрифуги классифицируются по скорости вращения ротора. Исходя из этого критерия выделяют низкоскоростные, скоростные и сверхскоростные аппараты. Скорость вращения последних превышает 40 000 тысяч оборотов в минуту. Они задействованы в крупных научно-исследовательских центрах, поскольку способны перерабатывать материалы в промышленных объемах.

Центрифуги, микроскопы и другое лабораторное оборудование важная составляющая любой лаборатории. Фото: Официальный магазин микроскопов

Рекомендации по эксплуатации центрифуг

Эксперты MICROmed советуют пользователям такого оборудования выполнять все рекомендации по эксплуатации центрифуги, которые дал производитель. В основном они сводятся к следующим пунктам:

Не разгоняйте ротор выше рекомендованной скорости. Если вы используете растворы высокой плотности, то нужно будет снизить количество оборотов. Это позволит предотвратить перегрев оборудования. Удаляйте осколки и элементы пробирок из стаканов, адаптеров, камеры до начала нового центрифугирования. Ведь иногда пробирки могут разбиваться из-за неправильной установки или внутренних дефектов. Проверяйте совместимость веществ с материалом, из которого выполнена центрифуга. Это необходимо делать в том случае, если предстоит центрифугировать агрессивное химическое вещество, которое может повредить как пробирки, так и центрифугу. Удаляйте всю жидкость из оборудования перед запуском нового цикла. Это поможет избежать образования устойчивого аэрозоля в лаборатории. Осторожно работайте с образцами человеческой крови. При ее исследовании всегда нужно учитывать тот факт, что в ней могут быть потенциально опасные элементы, как вирусы и инфекции. Нужно обеспечить безопасность процесса центрифугирования.

Если в процессе работы с оборудованием будут возникать сложности и вопросы, то не стоит пытаться решить их интуитивно или полагаясь на чужой опыт. Лучше всего заглянуть в инструкцию по эксплуатации, которая прилагается к каждому аппарату при покупке. В ней можно найти ответы практически на все интересующие вопросы.