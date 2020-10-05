Гид потребителя: 5 простых советов по созданию персональной футболки

С ростом популярности изготовления футболок с персональным дизайном на заказ стали — это быстро стало новым трендом. По прогнозам отраслевых экспертов, к 2025 году мировой рынок печати на футболках на заказ достигнет 3,1 миллиарда долларов.

Как утверждают специалисты компании Printerio, создавать футболки еще никогда не было так просто. В наши дни необязательно быть профессиональным модельером. Вам даже не нужно иметь специальное оборудование или навыки шитья. Все, что вам нужно — это крутая идея, немного таланта и желания. Ну и, конечно же, компьютер и компания которая быстро напечатает созданный вами дизайн или предложит один из созданных профессиональными дизайнерами.

Ну, в основном потому, что созданная вами футболка делает вас или вашу компанию уникальными. Но прежде чем окунуться в мир моды со свежими идеями футболок, эксперты компании советуют помнить о нескольких вещах. Вот шесть простых советов по созданию идеальной футболки.

1. Спланируйте свой дизайн

Первое, что вам нужно сделать, это спланировать дизайн логотипа, который вы хотите напечатать на футболку https://printerio.com.ua/futbolki-logotip. Помните, чтобы ваш дизайн был потрясающим и уникальным, вы не должны бояться потратить на это время и силы.

Ваша голова, вероятно, полна крутых идей, так что попробуйте. Может быть, вам нужна футболка с изображением вашего любимого телешоу, фильма, книги и т. д. Или, может быть, вы захотите сделать что-то полностью абстрактное или шуточное.

Возможности безграничны, и плохих идей нет. — утверждают эксперты Printerio.

2. Размер и размещение

Теперь, когда у вас есть дизайн, вам нужно знать, насколько он должен быть большим и где его лучше всего разместить. У вас может быть отличная идея, но ее очень легко испортить из-за неправильного размера и размещения.

Хорошая идея — распечатать свой дизайн в нескольких разных размерах, а затем приложить вырезку на простую футболку. Это позволит вам увидеть, как ваш дизайн будет выглядеть на футболке, какого размера он должен быть и в каком месте лучше всего его разместить.

3. Выберите цветовую схему

У вас может быть крутой дизайн, но этого недостаточно, чтобы сделать красивую футболку. Вам необходимо подобрать цветовую схему, которая идеально подойдет вашему дизайну. Выбранный вами цвет должен создавать контраст с вашим дизайном, чтобы рисунок не сливался с фоном.

Хорошая идея — выбрать в компьютерной программе несколько цветов, нанести на них свой дизайн и затем сравнить внешний вид. Некоторые цвета отлично сочетаются с другими, а некоторые — нет.

И если вы не знаете, какие цвета вам следует выбрать, не бойтесь поговорить с кем-то, кто знает об этом больше.

4. Качество изображения и шрифта

При печати футболки вы захотите, чтобы она выглядела качественно. Вот почему вы всегда должны следить за тем, чтобы загружаемое изображение с вашим дизайном и шрифтом было высокого качества. Лучше перепроверить перед отправкой.

Как избежать размытия дизайна? Что ж, вы можете кое-что сделать. Прежде всего, если вы загружаете картинку со своего компьютера, вам следует использовать по возможности векторные форматы файлов.

Во-вторых, если вы хотите использовать фотографию, вы всегда должны сканировать ее в высоком качестве именно для печати.

5. Выберите ткань и метод печати

Вы разрабатываете или покупаете футболку для одной простой цели — ее носить. И не один раз, а на более длительный срок. Вот почему при создании футболки важно выбирать качественную ткань.

Вы же не хотите, чтобы ваша футболка села после стирки или изнашивалась при ношении. Более того, на качественной ткани ваш дизайн будет выглядеть намного лучше.

Так какую ткань выбрать? Что ж, это полностью зависит от вас. В Интернете есть много информации, поэтому вам следует изучить ее. Также учтите, что чем лучше ткань, тем она дороже.

Вы можете выбрать из нескольких основных методов печати:

вышивка;

прямая печать;

термоперенос;

шелкотрафарет.

У каждого метода есть свои плюсы и минусы поэтому лучше узнать о них больше, у специалистов.

Резюме

Создание футболки — интересный и творческий способ добавить что-то особенное в свой или корпоративный образ. Вы сможете гордиться тем, что гуляете по своему городу в футболке, которой нет ни у кого.

Но даже если это звучит круто, весь процесс проектирования может оказаться непростым делом. Придётся учесть множество вещей, от самого дизайна, цветов до выбора правильной ткани, в этом могут помочь специалисты. Тем не менее попробовать однозначно стоит.