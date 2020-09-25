Гид потребителя: что нужно учитывать при перевозке крупногабаритных грузов

Такой процесс как перевозка крупногабаритных грузов требует правильной и масштабной подготовки, а также профессионального выполнения транспортировки, что гарантирует доставку объекта в пункт назначения без опозданий и в полной сохранности. Поэтому такие услуги как крупногабаритные грузоперевозки с гарантиями сохранности «багажа», требуют осознанного выбора перевозчика. Специалисты специализированной транспортно-логистической компании «Автоцех», дают несколько советов о том на что обратить внимание при выборе такой компании.

Что такое габаритные грузы?

Согласно существующим стандартам груз, который в ширину не превышает 2.55 м, по длине менее 20 м, а в высоту с учетом проезжей части достигает 4 м, считается габаритным. Транспортируемые объекты, параметры которых больше перечисленных выше относятся к категории негабаритных грузов.

В автопарке перевозчика должны присутствовать все необходимые средства технической поддержки, а также грузовые машины, полезную площадь которых можно легко увеличить с помощью специальных расширителей. Подобная материально-техническая база позволяет оперативно и безопасно выполнять транспортировку крупных грузов, различного назначения, таких как:

Строительная или дорожная техника. Оборудование сельскохозяйственного назначения. Блок контейнеры и многое другое.

Особенности сервиса

В процессе выполнения услуги «перевозка тяжелых грузов», ответственный перевозчик должен брать на себя решения вопросов по созданию наиболее оптимального маршрута, расчет возможных рисков, а также согласование разрешений с местными властями.

Для того чтобы доставка крупногабаритных грузов прошла без форс-мажора, помимо сопроводительной документации иногда требуется сопровождения груза машинами прикрытия. Ко всему прочему следует отметить возможность транспортировки не только в пределах Украины, но и в Европу, включая страны СНГ. В этом контексте нужно обратить внимания на оказываемые компанией брокерские услуги, призванные сделать процесс пересечения границы и прохождения таможенного контроля максимально быстрым и легким.

Стоимость перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, должна легко определяться в результате связи с менеджерами компании по указанным на сайте контактным данным или через представленный прейскурант. На итоговую сумму, прописываемую в договоре, влияет разновидность перевозимого груза и расстояние трансфера.

Источник: avtoceh.com