После незначительного ослабления, гривна укрепилась по отношению к доллару и к евро

Украинская национальная валюта остановилась на пути к ослаблению, и конец недели должен показать, решит ли она повернуть вспять или продолжить путь, начатый в первую неделю мая.Многое может зависеть от макроэкономических данных США, которые зададут тон всему валютному рынку за счет волатильности доллара.

Фото: https://obmenka.poltava.ua/

После хорошей полосы гривны, длившейся почти три недели, позавчера наблюдалось ослабление, которое в небольшой степени прогнозировали и вчера. На сегодня же Нацбанк слегка укрепил курс национальной валюты по отношению к доллару и к евро.

Таким образом стоимость доллара установлена на уровне 27.53 гривны за доллар (ранее 27.55), а стоимость евро 33.57 гривны (ранее 33.68).

В обменных пунктах страны отреагировали соответственно установкам Нацбанка. К примеру купить доллар в Полтаве можно за 27.52 гривны, а евро за 33.52 гривны. В Киеве же, по данным сети обменок KIT Group, доллар сегодня стоит 27.55 гривен, а евро 33.60 гривны. Национальному банку Украины удается пока довольно уверенно контролировать валютный рынок, даже не выходя на межбанк.

Валютные курсы в регионах и столице, отличаются незначительно. Как видим курс валют в Полтаве, почти идентичен столичному. Что также говорит о стабильном состоянии рынка.

Однако причиной такого положения дел являются не местные факторы, а ситуация на широком рынке, в первую очередь, оценка американской валюты. Индекс доллара, показавший свою силу по отношению к шести основным валютам, после достижения самого низкого уровня с первых дней января, частично скорректировал нисходящее движение и снова оказался вблизи сопротивления на уровне 90 пунктов, что не способствует развитию развивающихся рынков валюты.

По отношению к евро ситуация для доллара выглядела менее благоприятной — вчера с раннего утра курс евро / доллар медленно рос, после 9:00 без особых проблем поднялся выше 1,22, но через несколько десятков минут скорректировался полностью.

Вопросы инфляции по-прежнему имеют ключевое значение для настроений на валютном рынке и спекуляций, отмечают эксперты.

Вчерашняя сессия на фондовом рынке Европы не принесла четкого направления. Начало торгов принесло снижение на основных биржах Старого континента, но во второй половине наблюдался отскок. В конечном итоге немецкий фондовый индекс DAX завершил сессию четверга снижением на 0,28%, тогда как лондонский FTSE100 снизился на 0,1%, а французский CAC40 прибавил 0,69%. Если посмотреть на техническую ситуацию по вышеупомянутому индексу DAX, он немного отклонился от исторических максимумов, установленных во вторник. Тем не менее, движение вниз не является динамичным, что может указывать на то, что это всего лишь коррекция после недавнего роста.