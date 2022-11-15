Лавров боягузливо утік з саміту G20 перед масованим ударом РФ по Україні
Лавров покинув саміт, ймовірно, щоб уникнути неприємних запитань від Заходу.
Глава МЗС Росії Сергій Лавров, який очолив російську делегацію на саміті “Великої двадцятки”, втік з Балі якраз перед масованою атакою по Україні.
Як свідчать повідомлення у пропагандистських росЗМІ, Лавров розрахував час перед завданням перших ударів по території українських міст і втік з саміту, коли в Україні оголосили повітряну тривогу.
Згідно з роспропагандою, Лавров покинув Балі десь о 15:40 за київським часом.
Під час саміту російський міністр розповідав лідерам “Групи двадцяти” про “неонацистів” в Україні, звинувачуючи Київ у нібито неготовності сідати з Москвою за стіл переговорів.
Також Лавров звинуватив особисто Зеленського в тому, що той нібито “повчав” Росію: “Ми хочемо побачити конкретні свідчення того, що Захід всерйоз зацікавлений у дисциплінуванні Зеленського і поясненні йому, що так тривати не може, що це не в інтересах українського народу і його самого”.
Як відомо, за кілька годин після цього Росія почала масований обстріл українських міст. Лавров втік з саміту, ймовірно, щоб уникнути низки неприємних запитань від Заходу, якого Кремль всіляко намагається переконати у бажанні почати “переговори”. // УНІАНTweet