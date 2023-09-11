Призначено нового очільника поліції Київщини

Поліцію Київської області очолив генерал поліції третього рангу Анатолій Щадило, попередній керівник – Андрій Нєбитов призначений на посаду заступника Голови Національної поліції України.

Про це повідомляють Поліція Київської області, Андрій Нєбитов у Facebook.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу нового очільника поліції Київської області генерала поліції третього рангу Анатолія Щадила.

До цього, Щадило був начальником Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Перед тим очолював управління Нацполу у Хмельницькій області.

У поліції Київщини повідомили, що колишній голова Нацполіції області Андрій Нєбитов став заступником Голови Національної поліції України. Він очолював обласне управління Київщини з 2019 року.

“Для мене чотири роки служби на чолі поліції Київської області дійшли свого завершення. Це неймовірний досвід і важливий етап мого життя.

Я щиро вдячний кожному, з ким ми пройшли цей шлях, з ким пліч-о-пліч вистояли у найскладніший час повномасштабного вторгнення російської армії в лютому 2022 року, з ким були і лишаємось максимально згуртовані жагою захистити нашу країну і знищити окупанта”. // УП