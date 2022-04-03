Від Будапешта не побачили жодних зусиль, щоб зупинити війну – Зеленський

Глава української держави звернувся до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана

Україна не просила у офіційного Будапешта чогось особливого. Угорщина не надала життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не продемонструвала морального лідерства.

Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Президент України звернувся до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

«Вся Європа бажає миру. Вся Європа не хоче, щоб поле бою було перенесено з Маріуполя до Будапешта або з Харкова до Кракова, або з Чернігова до Вільнюса. Вся Європа намагається зупинити війну, повернути світ. Чому тоді офіційний Будапешт протиставляють всій Європі, всім цивілізованим країнам? Заради чого?», – сказав глава держави.

Зеленський також наголосив, що звик називати війну війною, а не «спеціальною операцією». За його словами, це називається чесність, якої не вистачає пан Орбан. Можливо, він втратив її десь у контактах із Москвою.

Складні стосунки з Угорщиною

На початку лютого стало відомо, що саме Угорщина заблокувала приєднання України до Об’єднаного центру кібероборони НАТО , що могло б суттєво допомогти ЗС України у війні з Росією

На початку року глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна погодиться на вступ України в НАТО після виконання деяких умов, одна з яких – вирішення проблеми із правами національних меншин.

14 лютого прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив , що вторгнення Росії в Україну може призвести до хвилі із сотень тисяч українських біженців, які хлинуть у країну, і тому необхідно не допустити військових дій.

Відносини між Україною та Угорщиною погіршилися після ухвалення Верховною Радою закону про освіту у вересні 2017 року. Угорщина вважає, що закон порушує право етнічних угорців здобувати освіту своєю рідною мовою.

Весною 2014 року, у розпал війни на Донбасі, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зажадав автономії для угорців Закарпаття.

«Сьогодні»