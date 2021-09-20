Гид покупателя: виды обшивочных материалов для ворот и их особенности

После изготовления каркаса для будущего автовъезда, возникает вопрос — чем его обшить. Специалисты компании «Викинг» рассказывают о видах обшивочных материалов и о том какими особенностями они обладают.

Виды обшивочных материалов для ворот

Профлист

Перво наперво проанализируйте качества и свойства профлиста. В последнее время именно его чаще всего используют на обшивку ворот, изготовление заборов, кровлю крыш https://worota.com.ua/page/vorota-profnastil.html.

Всеобщую популярностью профлист получил благодаря таким своим характеристикам:

Процесс ржавления этого материала начинается минимум через 10 лет после установки.

Выгорание лакокрасочного покрытия не предвидится в ближайшие 7 лет.

Затратность на установку по времени — минимальная (обшить каркас профлистом можно даже за 24 часа).

Ценовая затратность — приемлемая (профлист считается одним из дешевых стройматериалов).

Филенка

Также не лишним будет узнать для себя какими свойствами обладает такой обшивочный материал как филенка:

Не боится перепада температуры, жары, влажности, мороза.

Имеет до 5 разновидности вариантов оформления (классика, плитка, ротанг, шоколадка, жатка).

Идеально подходит для изготовления больших по площади конструкций: филенка имеет достаточно большой вес за счет чего ворота остаются максимально ветроустойчивыми и минимально подвергаются парусности. Однако с оснащением таких конструкций автоматикой может возникнуть проблема — нужна только качественная автоматика с мощным приводом.

Выглядят современно и солидно.

Имеет дорогую стоимость, которая оправдывается длительным сроком службы (30 и более лет) и внешним видом.

Жалюзи

В дополнение к уже данному к рассмотрению списку материалов для обшивки ворот следует добавить также и такой материал как жалюзи. Конструкции жалюзи подойдут тем хозяевам, кому необходимо побольше света и воздуха на участке, ворота с длительным сроком службы и отсутствием хлопот с обслуживанием. С воротами жалюзи хозяину домовладения будет хорошо видно, что происходит на улице, но в тоже время территория двора, с улицы, просматриваться не будет. Материал жалюзи обеспечивает создание необычного внешнего вида участка дополняя дизайнерскую идею его владельцев. По стоимости конструкции из жалюзи обойдутся не намного дороже филенчатых.

Корабельная доска

Следующий материал для обшивки ворот — корабельная доска (металлосайдинг). К ее основным характеристикам следует отнести:

Сохранение хорошего внешнего вида конструкций обшитых жалюзи на протяжении долгих лет (не выгорают, не ржавеют).

Возможность создания индивидуального стиля для автовъезда.

Возможность выбрать именно тот цвет (сосна, дуб, венге и т.д.), который удачнее всего будет сочетаться с фасадом дома и другими имеющимися на территории постройками.

Получение конструкций с высокой прочностью к механическим повреждениям.

Дерево

Заключает список обшивочных материалов для ворот такой стройматериал как дерево. Деревянные ворота на металлическом каркасе привлекают все больше внимание покупателей. Причин тому несколько: дерево прекрасно вписывается в любой дворовой интерьер, оно прочное, долговечное, относительно лёгкое, экологичное, идеально перекрашивается в нужный цвет, хорошо сочетается с другими материалами. Единственный недостаток дерева в том, что оно имеет свойство рассыхаться в летний сезон и набирать влагу в период активных осадков, за счёт чего возможны появления зазоров между деревянными планками. Стоимость конструкций из дерева вполне доступна https://worota.com.ua/page/vorota-derevo.html .

Таким образом, эксперты констатируют, что любой обшивочный материал для ворот имеет свои недостатки и преимущества. Знание этих плюсов и минусов поможет осознанно подойти к выбору самого подходящего вида материала.