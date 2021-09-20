Гид покупателя: виды обшивочных материалов для ворот и их особенности

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После изготовления каркаса для будущего автовъезда, возникает вопрос — чем его обшить. Специалисты компании «Викинг» рассказывают  о видах обшивочных материалов и о том какими особенностями они обладают.

Виды обшивочных материалов для ворот

Профлист

Перво наперво проанализируйте качества и свойства профлиста. В последнее время именно его чаще всего используют на обшивку ворот, изготовление заборов, кровлю крыш https://worota.com.ua/page/vorota-profnastil.html.

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Всеобщую популярностью профлист получил благодаря таким своим характеристикам:

  • Процесс ржавления этого материала начинается минимум через 10 лет после установки.
  • Выгорание лакокрасочного покрытия не предвидится в ближайшие 7 лет.
  • Затратность на  установку по времени — минимальная (обшить каркас профлистом можно даже за 24 часа).
  • Ценовая затратность — приемлемая (профлист считается одним из дешевых стройматериалов).

Филенка

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Также не лишним будет узнать для себя какими свойствами обладает такой обшивочный материал  как филенка:

  • Не боится перепада температуры, жары, влажности, мороза.
  • Имеет до 5 разновидности вариантов оформления (классика, плитка, ротанг, шоколадка, жатка).
  • Идеально подходит для изготовления больших по площади конструкций: филенка имеет достаточно большой вес за счет чего ворота остаются максимально ветроустойчивыми и минимально подвергаются парусности. Однако с оснащением таких конструкций автоматикой может возникнуть проблема — нужна только качественная автоматика с мощным приводом.
  • Выглядят современно и солидно.
  • Имеет дорогую стоимость, которая оправдывается длительным сроком службы (30 и более лет) и внешним видом.

Жалюзи

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В дополнение к уже данному к рассмотрению списку материалов для обшивки ворот  следует добавить также и такой материал как жалюзи. Конструкции жалюзи подойдут  тем хозяевам, кому необходимо  побольше света и воздуха на участке, ворота с длительным сроком службы и отсутствием хлопот с обслуживанием. С воротами жалюзи хозяину домовладения будет хорошо видно, что происходит на улице, но в тоже время территория двора, с улицы, просматриваться не будет. Материал жалюзи обеспечивает создание необычного внешнего вида участка дополняя дизайнерскую идею его владельцев. По стоимости конструкции из жалюзи обойдутся не намного дороже филенчатых.

Корабельная доска

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Следующий материал для обшивки ворот — корабельная доска (металлосайдинг). К ее основным характеристикам следует отнести:

  • Сохранение хорошего внешнего вида конструкций обшитых жалюзи на протяжении долгих лет (не выгорают, не ржавеют).
  • Возможность создания индивидуального стиля для автовъезда.
  • Возможность выбрать именно тот цвет (сосна, дуб, венге и т.д.), который удачнее всего будет сочетаться с фасадом дома и другими имеющимися на территории постройками.
  • Получение конструкций с высокой прочностью к механическим повреждениям.

Дерево

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Заключает список обшивочных материалов для ворот такой стройматериал как дерево. Деревянные ворота на металлическом каркасе привлекают все больше внимание покупателей. Причин тому несколько: дерево прекрасно вписывается в любой дворовой интерьер, оно прочное, долговечное, относительно лёгкое, экологичное, идеально перекрашивается в нужный цвет, хорошо сочетается с другими материалами. Единственный недостаток дерева в том, что оно имеет свойство рассыхаться в летний сезон и набирать влагу в период активных осадков, за счёт чего возможны появления зазоров между деревянными планками. Стоимость конструкций из дерева вполне доступна https://worota.com.ua/page/vorota-derevo.html .

Таким образом, эксперты констатируют, что любой обшивочный материал для ворот имеет свои недостатки и преимущества. Знание этих плюсов и минусов поможет осознанно подойти к выбору самого подходящего вида материала.

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